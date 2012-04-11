Воспитанница детского дома Нижнего Тагила в который раз ограбила ребенка

Девочка сняла одну сережку, незнакомка полюбовалась украшением и вернула. Но не успела девчонка вдеть серьгу в ухо, как девушка выхватила украшение из рук и стала снимать вторую. Школьница сопротивлялась, но золото все равно оказалось в руках злоумышленницы. Первоклассница сразу же побежала домой и рассказала взрослым о случившемся. Родители тут же обратились за помощью в полицию.

В отделении полиции №18 были сориентированы наряды патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские не исключали, что похищенные золотые украшения девушка попытается сдать в скупку, поэтому отправились проверять ближайшие пункты приема. В одном из ломбардовв районе Красного Камня выяснили, что, действительно, одна девушка пыталась продать сережки. Запись с камер видеонаблюдения в ломбарде была изъята, и по ней удалось опознать похитительницу золотых украшений.

Ею оказалась 16-летняя воспитанница детского дома Мария, в который она была определена после того, как ее мать лишили родительских прав. Известно, что девушка, постоянно сбегающая из детского дома, года четыре назад уже промышляла на территории Красного Камня, снимая золотые изделия с беззащитных девочек.

Около девяти часов вечера девушка появилась у дома 105 по улице Пархоменко, где проживает ее лишенная родительских прав мать. Там, у подъезда она и была задержана инспекторами ПДН и доставлена в отдел полиции, где выяснили, что похищенные серьги она все-таки сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцам. Сейчас девушка вновь возвращена в детский дом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».