Два серьезных пожара в Нижнем Тагиле - общая площадь возгорания 400 кв.метров
Два крупных пожара произошли накануне в Нижнем Тагиле.
Так, поздним вечером в половине одиннадцатого поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Долинная, 51 и 53. На площади 200 кв.метров под огнем сгорели кровля, перегородки двух частных жилых домов и надворные постройки. Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. В тушении пожара было задействовано 7 единиц техники, 22 человека личного состава. Полностью справиться с огнем удалось только ближе в двум часам ночи.
Второй пожар начался позже - в районе половины второго ночи. Бригада МЧС выехала на адрес: улица Краснознаменная, д.77. На площади 200 кв.метров сгорели опил и деревообрабатывающий ленточный станок в металлическом ангаре пилорамы. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава.
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