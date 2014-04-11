Два серьезных пожара в Нижнем Тагиле - общая площадь возгорания 400 кв.метров

Так, поздним вечером в половине одиннадцатого поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Долинная, 51 и 53. На площади 200 кв.метров под огнем сгорели кровля, перегородки двух частных жилых домов и надворные постройки. Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. В тушении пожара было задействовано 7 единиц техники, 22 человека личного состава. Полностью справиться с огнем удалось только ближе в двум часам ночи.