В Нижнем Тагиле авария: у остановки «Педакадемия» столкнулись ВАЗ и иномарка (ФОТО)

В 14:00 часов 28-летний водитель за рулем Mitsubishi Lancer, выезжая с прилегающей территории – парковки у НТГСПА, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21140. За рулем русского авто был молодой человек 1993 года рождения. Он ехал по улице Красногвардейская со стороны улицы Кулибина.

В результате аварии, водитель иномарки с ушибом грудной клетки и ссадиной правого колена был отпущен домой. А водитель ВАЗа с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был госпитализирован.

ОГИБДД напоминает водителям, что согласно п. 8.3. ПДД РФ при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

Фотографии предоставлены ОГИБДД