В Нижнем Тагиле авария: у остановки «Педакадемия» столкнулись ВАЗ и иномарка (ФОТО)
Вчерашним днем в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Об этом сообщает Отделение пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле. Кроме того, утром этого же дня на Старателе погиб пешеход под колесами Камаза.
В 14:00 часов 28-летний водитель за рулем Mitsubishi Lancer, выезжая с прилегающей территории – парковки у НТГСПА, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21140. За рулем русского авто был молодой человек 1993 года рождения. Он ехал по улице Красногвардейская со стороны улицы Кулибина.
В результате аварии, водитель иномарки с ушибом грудной клетки и ссадиной правого колена был отпущен домой. А водитель ВАЗа с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был госпитализирован.
ОГИБДД напоминает водителям, что согласно п. 8.3. ПДД РФ при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.
Фотографии предоставлены ОГИБДД
© TagilCity.ru по материалам