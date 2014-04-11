В Нижнем Тагиле будут судить продавца за реализацию алкоголя несовершеннолетним

Неоднократностью в данном случае считается то, что продавец уже привлекался к административной ответственности за такую продажу, но в течение 180 дней вновь совершил аналогичное деяние.

Накануне тагильской полицией в суд было направлено уголовное дело по обвинению продавца одного из магазинов, расположенных на территории Пригородного района, в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК Российской Федерации (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Продавцы знают о запрете на розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет. Именно они являются лицами, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи.

Это законодательно предусмотрено ч.2 ст. 16 Федерального Закона от 22.11.1995 г, № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Однако, не боясь уголовной ответственности за свои деяния, некоторые из них все же продают алкоголь несовершеннолетним.

Казалось бы, продавец, который уже был наказан административно, второй раз вряд ли захочет понести уже уголовное наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним, но все же некоторые продавцы не желают учиться на своих ошибках.