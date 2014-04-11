В Нижнем Тагиле рабочие выпали из строительной люльки с шестого этажа: один серьезно пострадал

Тагильчанин сообщал, что около 16:00 в Дзержинском районе рядом с ТЦ «Мегамарт» в строящемся доме оборвалась строительная люлька в районе шестого этажа. В люльке было двое рабочих, один из которых выпал. Второму повезло – он удержался.

Для того чтобы получить более подробную информацию по поводу случившегося, TagilCity.ru обратился в пресс-службу МВД в Нижнем Тагиле. Там подтвердили факт происшествия. В настоящее время пострадавший мужчина госпитализирован, возможно, с переломом ноги.

Участковые уполномоченные будут проводить проверку по делу. Скорее всего, материалы будут направлены в следственный комитет для принятия дальнейшего решения. Будет рассмотрен вопрос о нарушении правил безопасности в отношении работодателя сообщают в пресс-службе МВД.