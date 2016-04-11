18-летний студент устроил лобовую аварию со смертельным исходом на автодороге под Нижним Тагилом (ФОТО)

18-летний юноша за рулем автомобиля LADA Priora следовал из Алапаевска в сторону села Николо-Павловское. На 93 километре автодороги он, по невыясненной причине, выехал на встречную полосу, где ехал автомобиль Opel Astra. Последним управлял мужчина 1984 года рождения, на пассажирском сидении находилась женщина 1960 года рождения. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Произошло столкновение.

От удара пассажирка Opel Astra получила травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшие медики пытались ей помочь, но это им не удалось. Водитель «Лады» выжил, его отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Стоит отметить, что его стаж вождения не успел достигнуть двух месяцев.

В тот же день ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло на южном въезде в Нижний Тагил. Там водитель также выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению.