Съели собаки: в выходные в парке Екатеринбурга был обнаружен обглоданный труп женщины

Отдых в парке Победы для жителей Уралмаша был омрачен мрачным происшествием. В воскресенье, около 4-х часов дня, они стали свидетелями того, как в парк приехали следователи и судмедэксперты. Как выяснилось, там нашли изувеченный труп женщины.

Один из очевидцев сообщил порталу Е1.ru, что верхнюю часть тела, судя по всему, обглодали бродячие собаки. Женщина была одета в серый пуховик, черные сапоги. Стоит добавить, что личность погибшей уже установили – в кармане одежды нашли паспорт. Как оказалось, это 64-летняя жительница Екатеринбурга.

В пресс-службе следственного комитета заявили, что повреждения на теле говорят о том, что женщина не была убита.