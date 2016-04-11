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В дыму пожара в пригороде Нижнего Тагила задохнулись муж и жена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В дыму пожара в пригороде Нижнего Тагила задохнулись муж и жена

11 апреля 2016, 13:20ПроисшествияДенис Таратонов
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