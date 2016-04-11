В дыму пожара в пригороде Нижнего Тагила задохнулись муж и жена

Как говорят в Отделе дознания, несчастье случилось из-за того, что 62-летние супруги злоупотребляли спиртным и курили в квартире.

Первой запах гари почувствовала продавец магазина, когда вышла по делам на улицу. Оказалось, что дым шел из-под дверей 15-й комнаты, где проживали супруги, которые часто выпивали и много курили. Работники магазина вспомнили, что супруги заходили в магазин в субботу вечером. Кроме продуктов они купили пиво и сигареты.

Соседи попытались помочь погорельцам своими силами, но когда они взломали дверь, помещение уже было заполнено дымом. Прибывшее по вызову подразделение пожарной охраны вместе с пожарными-добровольцами потушило пожар площадью 5 квадратных метров, -- рассказали журналисту TagilCity.ru.

Удалось установить, что очаг пожара находился в области постели погибшей женщины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за курения в нетрезвом виде.

Чаще всего именно в нетрезвом состоянии люди курят в постели и уснув, гибнут в дыму пожара, возникшего от непотушенной сигареты. Например, не так давно пожилая тагильчанка получила сильные ожоги из-за курения в постели в пьяном виде.