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В Верхней Салде главный гаишник города пытался вывезти с металлургического комбината полтонны титана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Верхней Салде главный гаишник города пытался вывезти с металлургического комбината полтонны титана

11 апреля 2016, 15:30ПроисшествияТимофей Данилов
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