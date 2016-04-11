В Верхней Салде главный гаишник города пытался вывезти с металлургического комбината полтонны титана
Андрей Буньков, глава верхнесалдинского ГИБДД, подозревается в хищении 500 кг титанового сплава. Начальника гаишников вместе с подельником-полицейским задержали на выезде с градообразующего предприятия.
По данным следствия, 4 апреля майор Андрей Буньков покидал на своем внедорожнике территорию местного металлургического комбината. Однако успешно пройти КПП мужчине не удалось. В ходе осмотра багажника авто были обнаружены прутья из титана. Общий вес украденной продукции составил полтонны.
Примечательно, что в салоне автомобиля также находился коллега Бунькова - замкомандир роты ДПС той же ГИБДД.
Оба злоумышленника «вышли на дело» без погон, на личном внедорожнике и в свободное от службы время.
Сейчас Верхняя Салда лишилась начальника гаишников – Буньков и его подчиненный-подельник отстранены от службы. Служебная проверка устанавливает обстоятельства ЧП.
За минувший месяц это уже не первый случай в области, когда сотрудники ГИБДД переступали через закон. В Екатеринбурге на три года тюрьмы был осужден инспектор ДПС, который «крышевал» дальнобойщиков: несколько лет мужчине в погонах предприниматели платили деньги за то, чтобы он не штрафовал их фуры за перегруз.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru