В Верхней Салде главный гаишник города пытался вывезти с металлургического комбината полтонны титана

Оба злоумышленника «вышли на дело» без погон, на личном внедорожнике и в свободное от службы время.

За минувший месяц это уже не первый случай в области, когда сотрудники ГИБДД переступали через закон. В Екатеринбурге на три года тюрьмы был осужден инспектор ДПС, который «крышевал» дальнобойщиков: несколько лет мужчине в погонах предприниматели платили деньги за то, чтобы он не штрафовал их фуры за перегруз.