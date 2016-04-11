В Верхних Сергах полицейские нашли в реке труп мужчины

Как оказалось, местные жители убили своего собутыльника во время пьяной ссоры. Застолье проходило 3 апреля. В доме одного из преступников компания из 4-х мужчин и 2-х женщин проводила вечер, распивая алкогольные напитки .

К сожалению, веселый сабантуй закончился трагично. Во время пьяной ссоры двое мужчин насмерть забили своего товарища. Потом они сообщили друзьям, что отвезут пострадавшего в больницу. Однако поехали пьяные преступники отнюдь не в медучреждение. Мужчины избавились от улик, как в криминальных фильмах: на машине вывезли тело убитого в лес и скинули в речку.