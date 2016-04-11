В Верхних Сергах полицейские нашли в реке труп мужчины
Погибший - не утопленник: мужчину убили местные жители, а тело оставили в реке Серга.
6 апреля полицейские обнаружили в реке Серга жуткую находку: труп 37-летнего мужчины с признаками насилия.
Как оказалось, местные жители убили своего собутыльника во время пьяной ссоры. Застолье проходило 3 апреля. В доме одного из преступников компания из 4-х мужчин и 2-х женщин проводила вечер, распивая алкогольные напитки.
К сожалению, веселый сабантуй закончился трагично. Во время пьяной ссоры двое мужчин насмерть забили своего товарища. Потом они сообщили друзьям, что отвезут пострадавшего в больницу. Однако поехали пьяные преступники отнюдь не в медучреждение. Мужчины избавились от улик, как в криминальных фильмах: на машине вывезли тело убитого в лес и скинули в речку.
Сыщики поймали убийц по горячим следам. Кстати, один из них был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас арестованные ожидают суда.
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© Тимофей Данилов, TagilCity.ru