Жителей Нижнего Тагила напугал столб черного дыма со стороны Коксохима: горел мусор (ФОТО)
11 апреля 2016, 15:05ПроисшествияДенис Таратонов
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Сегодня днем в Нижнем Тагиле над зданиями «Коксохимпроизводста» поднялся большой столб черного дыма. Обеспокоенная тагильчанка Мария обратилась к редакции TagilCity.ru с просьбой узнать, что явилось причиной этого явления.
Сюжеты: Нижний Тагил
В диспетчерской службе предприятия рассказали, что дым возник из-за горящего мусора:
Произошло возгорание мусора. Оно было устранено в течение 10 минут. Пока это вся известная информация сообщили журналисту TagilCity.ru.
Столб дыма поднялся над улицей Нижнего Тагила на высоту нескольких десятков метров. Его цвет и количество позволяют предположить, что горел какой-то продукт химического производства. Редакция TagilCity.ru сообщит подробности, как только они станут известны.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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