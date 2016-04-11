Жителей Нижнего Тагила напугал столб черного дыма со стороны Коксохима: горел мусор (ФОТО)

Произошло возгорание мусора. Оно было устранено в течение 10 минут. Пока это вся известная информация сообщили журналисту TagilCity.ru.

Столб дыма поднялся над улицей Нижнего Тагила на высоту нескольких десятков метров. Его цвет и количество позволяют предположить, что горел какой-то продукт химического производства. Редакция TagilCity.ru сообщит подробности, как только они станут известны.