Екатеринбурженка через суд получит компенсацию ущерба: во время проведения капремонта ее квартиру затопило два раза
11 апреля 2017, 14:50Происшествия
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Суд удовлетворил иск жительницы Екатеринбурга, квартиру которой дважды затопила организация, производившая в доме капитальный ремонт.
Сюжеты: Екатеринбург
После проведения прокурорской проверки состоялся суд по иску екатеринбурженки, которая обратилась с заявлением о причинении ей материального ущерба. Организация, занимавшаяся ремонтом в многоквартирном доме, два раза затопила квартиру женщины.
Сотрудники ведомства зафиксировали промочки стен и потолка. Был также произведен демонтаж навесного потолка с последующим сливом воды и монтажом.
Добровольно организация не выплатила компенсацию нанесенного ущерба, поэтому состоялся суд, который удовлетворил требования женщины в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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