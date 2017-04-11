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Екатеринбурженка через суд получит компенсацию ущерба: во время проведения капремонта ее квартиру затопило два раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбурженка через суд получит компенсацию ущерба: во время проведения капремонта ее квартиру затопило два раза

11 апреля 2017, 14:50Происшествия
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