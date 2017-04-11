Нетрезвый подполковник полиции был задержан сотрудниками ДПС в Екатеринбурге
11 апреля 2017, 08:30Происшествия
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В Екатеринбурге накануне сотрудниками ДПС был задержан подполковник полиции Сергей Баженов. Передвигаясь за рулем служебного автомобиля, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжеты: Екатеринбург
Это случилось в ночь на 7 апреля. Коллеги остановили автомобиль для проверки, однако обнаружили серьезное правонарушение.
Добавим, что Сергей Баженов является начальником центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Сообщается, что данный факт был официально зафиксирован, составлен административный протокол. Сейчас в рамках служебной проверки подполковник может лишиться своей должности «по отрицательным мотивам», передает E1.ru.
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