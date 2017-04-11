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От 8 до 22 лет лишения свободы получили участники банды черных риэлторов из Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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От 8 до 22 лет лишения свободы получили участники банды черных риэлторов из Екатеринбурга

11 апреля 2017, 09:30Происшествия
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