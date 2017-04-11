От 8 до 22 лет лишения свободы получили участники банды черных риэлторов из Екатеринбурга

Было установлено, что один из участников банды обратился к своему товарищу с просьбой помочь ему завладеть имуществом родного брата. Подельники напоили спиртом алкоголезависимого брата мужчины и заставили его подписать документы на отчуждение имущества – квартиры в Екатеринбурге.

Собственник имущества, чья воля была подавлена применением насилия и угрозами, безропотно подписал документы. После этого подельники вывезли его на пустырь в Екатеринбурге и избили. Потерпевшему удалось сбежать от мужчин и написать заявление в полицию.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, в 2014 году организатор банды вошел в доверие к жителю Екатеринбурга, владеющему двухкомнатной квартирой. На протяжении некоторого времени он спаивал мужчину, а потом заставил подписать договор купли-продажи, деньги по которому продавцу он не передал.

После сделки осужденный с подельниками вывез мужчину в пригород Екатеринбурга и убил. Тело преступники сожгли в костре.

Также преступник лишил жилья умственно-отсталую женщину, с которой начал сожительствовать, вошел в доверие и заставил передать ему недвижимость.

Все участники банды получили сроки от 8 до 22 лет, в зависимости от своей роли в содеянных преступлениях.