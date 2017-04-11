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Воровавший у заводчан автомобильные аккумуляторы житель Нижнего Тагила предстанет перед судом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воровавший у заводчан автомобильные аккумуляторы житель Нижнего Тагила предстанет перед судом

11 апреля 2017, 15:55ПроисшествияПавел Щербина
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