Воровавший у заводчан автомобильные аккумуляторы житель Нижнего Тагила предстанет перед судом

На Восточном шоссе, 24 находится остановка «Садоводы». Там же проходная УВЗ и «Уралкриомаша». Там существует неохраняемая парковка автомобилей. На протяжении этого месяца участились случаи кражи аккумуляторов и автомобильной электроники из стоящих там автомобилей. Кражи происходят и днём, и ночью. Большинство пострадавших полицию не вызывают, так как многим неловко после рабочей смены ожидать прибытия сотрудников органов правопорядка. Сегодня я видел «Нексию» с разбитым окном и открытым капотом, по всей видимости, простоявшую в таком состоянии всю ночь сообщил автолюбитель Сергей журналистам TagilCity.ru в конце ноября 2016 года.

Журналисты TagilCity.ru обратили внимание на подобные жалобы сотрудников правоохранительных органов. Изначально полицейские не делились информацией о ходе расследования в интересах следствия, дабы не спугнуть подозреваемого.

С конца октября прошлого года в полицию стали поступать заявления от граждан о кражах из автомашин, припаркованных на неохраняемой парковке, расположенной по адресу Восточное шоссе, 24а в Дзержинском районе. Злоумышленник проникал в машины, отогнув уплотнительную резинку водительской двери, либо разбивая стекло. Как правило, из машин похищались аккумуляторы, наборы инструментов, аудиоаппаратура и сотовые телефоны, оставленные владельцами в салонах транспортных средств. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК Российской Федерации (Кража) сообщили накануне журналистам TagilCity.ru сотрудники пресс-группы УВД Нижнего Тагила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили свидетелей. Те рассказали о подозрительном мужчине на серой «Митсубиси», которого часто видели на территории стоянки.

В ходе работы по раскрытию серии преступлений сотрудники полиции установили очевидцев, которые видели мужчину, одетого во все темное, крутившегося у припаркованных машин, после чего уезжавшего на серой иномарке. Оперативники проверяли на причастность к совершенным преступлениям прежде всего лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, а также граждан, осуществляющих скупку бывших в употреблении аккумуляторов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска выяснили, что в октябре – декабре мужчина лет 30-ти, приезжавший на Митсубиси серого цвета, несколько раз привозил сдавать аккумуляторы сообщили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru.

Позднее личность этого мужчины была установлена. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Вагонки. Проверка подтвердила его причастность к хищениям имущества из автолюбителей.

В поле зрения оперативников попал житель Дзержинского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Скупщики аккумуляторов опознали в нем постоянного клиента. При проверке подтвердилась его причастность к совершению преступлений. Установлено, что задержанный мужчина 1987 года рождения похитил имущество из 12 автомобилей, причинив общий ущерб потерпевшим в более 60 тысяч рублей рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Полицейские уточнили, что в ходе следствия задержанный мужчина признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Подозреваемый активно сотрудничал со следствием, в результате чего большую часть похищенного имущества удалось вернуть потерпевшим.

В ближайшее время суд вынесет решение о наказании отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.