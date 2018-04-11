18-летний житель с. Петрокаменское был избит и умер в больнице Нижнего Тагила

Житель села Петрокаменское был избит возле местного кафе «У Надежды» в ночь с 17 на 18 марта. Александр Палкин в состоянии комы был доставлен в больницу Нижнего Тагила, где через несколько дней, не приходя в сознание, скончался.

С 17 на 18 марта в нашем селе Петрокаменское произошло чудовищное преступление, о котором все молчат. В ночь на 18 марта возле кафе «У Надежды» был избит 18-летний парень тремя 30-летними мужиками. Свидетелями чудовищной драки стали не менее 10 человек. Молодой человек в состоянии комы был доставлен в больницу Нижнего Тагила. Через несколько дней, не приходя в сознание, он скончался сообщили жители села Петрокаменское.

Собеседники редакции рассказали, что драка была зафиксирована камерами видеонаблюдения кафе. На записи видно, кто наносил удары молодому человеку. Местные жителей поражены тому факту, что всем известны личности участников драки и те, кто избивал, до сих пор спокойно ходят по селу. По информации от жителей села, свидетелям преступления предлагали подкуп и даже запугивали.

Преступление было зафиксировано на камеры наружного наблюдения кафе, на которых чётко видны виновники. Более всего поражает то, что до сегодняшнего дня мы - жители села встречаем этих убийц на улицах села, в магазинах. Жители села возмущены происходящим: человека нет, а убийцы на свободе. Местные говорят, что свидетелям преступления сразу же последовали предложения о подкупе и запугивания. Все делают вид, что ничего не произошло возмущаются жители села.

Собеседники редакции, которые предпочли не раскрывать своих имен, считают, что виновные в избиении на свободе благодаря покровителям и богатым родителям.

Известно, что один из фигурантов этого дела - сын местного предпринимателя, а другой - сын экс-мэра села Петрокаменское Михаила Иванова и бывшего депутата Думы Горноуральского городского округа. У второго сразу же появился документ из психиатрической больницы, что, видимо, позволяет ему жить среди нормальных людей и убивать их поделились собеседники редакции.

Однако, при общении с жителями села, мнения разделились. Было названо имя человека, наносившего удары, и ему нет 30 лет, как сообщалось собеседниками редакции ранее.

Я знаю о происшествии, все в селе о нем знают. Саша был хороший мальчик. Родители у него, правда, алкаши. Жил с бабушкой. Знаем, кто бил его рассказала жительница села в телефонной беседе и назвала имя участника драки.

В техникуме, где учился Александр, пояснили, что не вправе освещать известные обстоятельства драки.

Я не имею права рассказывать об обстоятельствах драки. А, в общем, Саша был адекватный парень, успевал по всем предметам, трудолюбивый, любой преподаватель техникума и ребята это подтвердят. Жил он с бабушкой, родители у него пьющие. Подрабатывал, дрова колол, рыбу ловил и продавал, помогал бабушке, как мог рассказала заведующая Надежда Шаламова.

Сотрудница кафе, возле которого произошла трагедия, пояснила, что не видела самой драки и не может что-либо рассказать о ней. По ее словам, в кафе есть видеонаблюдение и записи с камер были переданы в полицию.

Меня не было в тот вечер, саму драку я не видела. Я вызывала потом полицию и скорую, потому что живу рядом. Мы передали записи с камер в полицию, там все есть, видно, кто бил пояснила сотрудник кафе «У Надежды».

Фото со страницы Александра Палкина ВКонтакте, 11 апреля, 2018 г.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что расследованием по делу занимается следственный отдел по Пригородному району.

Заявление в ОП №1 было зарегистрировано 18 марта. Расследованием занимается следственный отдел сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.