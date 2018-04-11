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18-летний житель с. Петрокаменское был избит и умер в больнице Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18-летний житель с. Петрокаменское был избит и умер в больнице Нижнего Тагила

11 апреля, 14:15ПроисшествияИрина Анисимова
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