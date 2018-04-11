Мужчина погиб в ДТП в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщает, что, по предварительной версии, водитель машины Toyota Celica двигался по проспекту Ленина и на перекрестке Сакко и Ванцетти повернул налево, вопреки запрещающему знаку - разрешено движение только направо и прямо.