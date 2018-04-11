Мужчина погиб в ДТП в центре Екатеринбурга (ФОТО)
11 апреля, 17:50Происшествия
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11 апреля в 1:20 в Екатеринбурге по адресу пр. Ленина, 116 столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них погиб.
Сюжеты: Екатеринбург
Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщает, что, по предварительной версии, водитель машины Toyota Celica двигался по проспекту Ленина и на перекрестке Сакко и Ванцетти повернул налево, вопреки запрещающему знаку - разрешено движение только направо и прямо.
На повороте произошло столкновение с двигавшимся навстречу Renault Logan. В результате происшествия мужчина погиб, две пассажирки Renault получили травмы. Детали ДТП изучаются, отмечает ИА «Европейско-азиатские новости».
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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