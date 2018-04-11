Приехавший на военную выставку в Индию житель Нижнего Тагила утонул в океане
11 апреля, 09:15Происшествия
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10 апреля 55-летний екатеринбуржец утонул в Индийском океане во время купания.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина прибыл в Индию из Нижнего Тагила на выставку вооружений Defexpo India 2018.
Утром 10 апреля житель уральской столицы вместе с двумя женщинами отправился на пляж. В воде их накрыла волна, спасатели смогли оказать помощь только женщинам. Тело мужчины было обнаружено позднее. Врачи констатировали смерть, сообщает «Интерфакс».
Произошла трагедия. Руководство и коллеги сильно переживают утрату. В компании соболезнуют родным и близким. Нет смысла говорить, что все необходимые в этом случае процедуры и мероприятия будут выполнены. В этой истории нет ничего, кроме трагических обстоятельств, чтобы муссировать эту информацию в СМИ, -- сообщают в пресс-службе «Уралвагонзавода», где работал погибший тагильчанин.
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