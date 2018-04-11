Приехавший на военную выставку в Индию житель Нижнего Тагила утонул в океане

Произошла трагедия. Руководство и коллеги сильно переживают утрату. В компании соболезнуют родным и близким. Нет смысла говорить, что все необходимые в этом случае процедуры и мероприятия будут выполнены. В этой истории нет ничего, кроме трагических обстоятельств, чтобы муссировать эту информацию в СМИ, -- сообщают в пресс-службе «Уралвагонзавода», где работал погибший тагильчанин.