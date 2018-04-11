Женщина в Екатеринбурге пробила головой лобовое стекло автомобиля Kia Rio (ФОТО)
11 апреля, 10:35Происшествия
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В Екатеринбурге на ул. Бебеля автомобиль Kia Rio сбил женщину на пешеходном переходе.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель иномарки пояснил, что он ехал на зеленый свет, а женщина неожиданно для него выскочила на проезжую часть.
По словам очевидцев ДТП, женщина получила серьезные травмы, пробив головой лобовое стекло транспортного средства, сообщает Е.1.
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Фото: ИА «Ночные новости» / E1.
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