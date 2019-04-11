Девять нелегалов обнаружили ФСБ и Росгвардия на стройке тагильской школы

11 апреля 2019 года сотрудниками ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Нижнем Тагиле проведена проверка режима пребывания на территории РФ иностранных граждан. Правоохранители проверяли сотрудников, привлеченных к ремонтным работам школы № 72 на Тагилстрое, проводимых компанией ЗАО «Стройкомплекс».

В ходе проверки выявлены факты нарушения миграционного законодательства, и девять выходцев из стран СНГ доставлены в отдел по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское» для составления протоколов об административных правонарушениях.