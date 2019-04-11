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В Артемовском 85 домов и 5 соцобъектов остались без воды из-за аварии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Артемовском 85 домов и 5 соцобъектов остались без воды из-за аварии

Сегодня, 09:15ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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