В Артемовском 85 домов и 5 соцобъектов остались без воды из-за аварии

Авария на трубопроводе в Артемовском произошла на улице Ленина, из-за этого без холодного водоснабжения остались 85 жилых домов, три детских сада, школа и Центральная районная больница.

Организован подвоз питьевой воды силами коммунальных служб к жилым домам и в центральную районную больницу,сообщают в МЧС по региону.

В устранении аварии задействованы восемь работников аварийных и коммунальных служб и шесть единиц спецтехники. На месте дежурит оперативная группа МЧС.

Ситуация с восстановлением водоснабжения Артемовского находится на контроле МЧС и Центра управления кризисных ситуаций.