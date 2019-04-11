В Артемовском 85 домов и 5 соцобъектов остались без воды из-за аварии
Сегодня, 09:15ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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11 апреля произошел порыв водовода в Артемовском, без холодной воды остались 85 домов и пять социальных объектов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Авария на трубопроводе в Артемовском произошла на улице Ленина, из-за этого без холодного водоснабжения остались 85 жилых домов, три детских сада, школа и Центральная районная больница.
Организован подвоз питьевой воды силами коммунальных служб к жилым домам и в центральную районную больницу,сообщают в МЧС по региону.
В устранении аварии задействованы восемь работников аварийных и коммунальных служб и шесть единиц спецтехники. На месте дежурит оперативная группа МЧС.
Ситуация с восстановлением водоснабжения Артемовского находится на контроле МЧС и Центра управления кризисных ситуаций.
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Напомним, 30 марта коммунальная авария произошла в Камышлове, тогда без водоснабжения остались более 300 домов.
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