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В Екатеринбурге ограбили отделение «Райффайзенбанка»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге ограбили отделение «Райффайзенбанка»

Сегодня, 08:06ПроисшествияФото: Е1.ru
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