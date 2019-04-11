В Екатеринбурге ограбили отделение «Райффайзенбанка»

10 апреля в Екатеринбурге произошло вооруженное ограбление отделения «Райффайзенбанка», расположенного на улице Уральской, 75, пишет портал Е1.
По предварительной информации, в 18.30 вооруженный мужчина ворвался в отделение банка и потребовал у кассира отдать ему деньги. Сумма похищенного пока не установлена. В ходе инцидента никто не пострадал.
Пострадавших в результате инцидента нет. В данный момент проводятся следственные мероприятия по оценке суммы причиненного ущерба и установлению личности преступника,сообщили корреспондентам Е1 в пресс-службе банка.
Горожане, живущие в доме, где расположено отделение сообщили, что около 20.00 приехали пять машин полиции, кинологи с собаками, вероятно, проводились оперативные мероприятия. После этого проводился поквартирный обход. Полицейские опрашивали жителей дома и искали свидетелей преступления.
В полиции пояснили, что решение о возбуждении уголовного дела будет принято после установления точной суммы ущерба. В действиях нападавшего усматриваются признаки преступления, предусмотренного статей 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Напомним, в конце 2018 года в Екатеринбурге трое мужчин ограбили банк «Нейва», сумма ущерба составила пять миллионов рублей.