В Екатеринбурге ограбили отделение «Райффайзенбанка»

По предварительной информации, в 18.30 вооруженный мужчина ворвался в отделение банка и потребовал у кассира отдать ему деньги. Сумма похищенного пока не установлена. В ходе инцидента никто не пострадал.

Пострадавших в результате инцидента нет. В данный момент проводятся следственные мероприятия по оценке суммы причиненного ущерба и установлению личности преступника,сообщили корреспондентам Е1 в пресс-службе банка.

Горожане, живущие в доме, где расположено отделение сообщили, что около 20.00 приехали пять машин полиции, кинологи с собаками, вероятно, проводились оперативные мероприятия. После этого проводился поквартирный обход. Полицейские опрашивали жителей дома и искали свидетелей преступления.

В полиции пояснили, что решение о возбуждении уголовного дела будет принято после установления точной суммы ущерба. В действиях нападавшего усматриваются признаки преступления, предусмотренного статей 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации.