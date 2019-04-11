В Нижнем Тагиле начался суд над фельдшером-взяточником

Первое заседание должно было состояться еще в конце марта, однако его отложили из-за неявки свидетелей обвинения, рассказал TagilCity.ru источник в правоохранительных органах.

Напомним, подсудимая оформила двум тагильчанам «липовый» листок временной нетрудоспособности. Стоимость одного дня на больничном медик оценила в 200 рублей. Женщина решила подзаработать, когда замещала участкового терапевта первой горбольницы Нижнего Тагила. В октябре 2018 года сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МУ МВД «Нижнетагильское» выявили преступления, а позднее прокуратура Дзержинского района подписала обвинительное заключение. За попытку разбогатеть тагильчанке грозит до четырёх лет лишения свободы и лишение права занимать определённые должности в течение трёх лет.