В Екатеринбурге наркосбытчики хранили наркотики в продуктовом магазине
В Екатеринбурге полиция задержала двух братьев за хранение наркотических веществ в крупном размере. Наркотики были спрятаны в ячейке для вещей продуктового магазина, рассказывает интернет-портал E1.
Вначале был задержан один подозреваемый, у которого было изъято 7,5 грамма мефедрона. По словам мужчины, наркотики предназначались для закладки. Через него сотрудники правоохранительных органов вышли на второго подозреваемого — старшего брата задержанного, который, по сообщению пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, занимался сбытом наркотических веществ уже в более крупном размере.
После обыска дома закладчика наркотики обнаружить не удалось. Позже задержанный признался, что отнес их в магазин, обеспокоенный тем, что брат перестал выходить на связь.
В вещевой ячейке продуктового магазина сотрудниками полиции было обнаружено более 600 граммов мефедрона.В отношении братьев возбуждено уголовное дело.
Чуть раньше на девятом километре Московского тракта была задержана супружеская пара, занимавшаяся формированием закладок. В общей сложности у них было изъято 1 366 граммов наркотика. По данному деянию также возбудили уголовное дело.