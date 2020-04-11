В Екатеринбурге наркосбытчики хранили наркотики в продуктовом магазине

Вначале был задержан один подозреваемый, у которого было изъято 7,5 грамма мефедрона. По словам мужчины, наркотики предназначались для закладки. Через него сотрудники правоохранительных органов вышли на второго подозреваемого — старшего брата задержанного, который, по сообщению пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, занимался сбытом наркотических веществ уже в более крупном размере.

После обыска дома закладчика наркотики обнаружить не удалось. Позже задержанный признался, что отнес их в магазин, обеспокоенный тем, что брат перестал выходить на связь.

В вещевой ячейке продуктового магазина сотрудниками полиции было обнаружено более 600 граммов мефедрона.В отношении братьев возбуждено уголовное дело.