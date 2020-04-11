В Нижнем Тагиле за сутки четыре раза горела сухая трава
В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за сутки произошло четыре возгорания сухой травы, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.
В 10.39 на территории дома № 1 по улице Парковой, около лесопарковой зоны горела сухая трава. Площадь горения составила 200 квадратных метров.
В 12.38 на площади 500 квадратных метров горение произошло на пустыре Салдинского шоссе в районе строения № 2.
В 14.21 горение произошло по улице Калинина, 117. Площадь также составила 500 квадратных метров.
В 16.51 вблизи коллективного сада «Северный-1» горела трава на площади 700 квадратных метров.
Также за сутки произошло три пожара в пригороде.
В поселке Зональный, расположенном в непосредственной близости от Дзержинского района, дважды горела трава. В первом случае сгорело два гектара травы, а во втором — 1200 квадратных метров.
Еще один пожар произошел в деревне Дубасова. Там площадь горения составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, горела не трава, а заброшенный дом.