В Нижнем Тагиле за сутки четыре раза горела сухая трава

В 10.39 на территории дома № 1 по улице Парковой, около лесопарковой зоны горела сухая трава. Площадь горения составила 200 квадратных метров.

В 12.38 на площади 500 квадратных метров горение произошло на пустыре Салдинского шоссе в районе строения № 2.

В 14.21 горение произошло по улице Калинина, 117. Площадь также составила 500 квадратных метров.

В 16.51 вблизи коллективного сада «Северный-1» горела трава на площади 700 квадратных метров.

Также за сутки произошло три пожара в пригороде.

В поселке Зональный, расположенном в непосредственной близости от Дзержинского района, дважды горела трава. В первом случае сгорело два гектара травы, а во втором — 1200 квадратных метров.