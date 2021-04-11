80-летнюю бабушку с проблемами со здоровьем третьи сутки ищут в Екатеринбурге

Пропавшую еще 9 апреля 80-летнюю Ольгу Прокофьевну Широкову разыскивают родные и добровольцы поискового отряда. Женщина вышла из дома около двух часов дня в пятницу и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.