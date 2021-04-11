80-летнюю бабушку с проблемами со здоровьем третьи сутки ищут в Екатеринбурге

Пропавшую еще 9 апреля 80-летнюю Ольгу Прокофьевну Широкову разыскивают родные и добровольцы поискового отряда. Женщина вышла из дома около двух часов дня в пятницу и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
За помощью к поисковикам обратился внук, который сообщил, что у бабушки есть проблемы со здоровьем.
Он также отметил, что пожилая женщина уже терялась.
Приметы Ольги Широковой: нормального телосложения, рост — 160 сантиметров, карие глаза, седве волосы. Из дома ушла в бирюзовом пуховике, черных сапогах и белом платке.
Всех, кто видел бабушку или знает об обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить в «Лиза Алерт» по телефону: 9 904 383-17-48.
Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 47-летней Натальи Савлиной. Женщина пропала 4 апреля, к поискам также подключились волонтеры.