Автомобилиста задержали и обыскали полицейские в центре Екатеринбурга

Водителя KIA задержали полицейские и надели на него наручники, а затем обыскали машину. Инцидент произошел днем 11 апреля на Макаровском мосту в Екатеринбурге.

На месте происшествия работали несколько нарядов полиции, в том числе сотрудники ГИБДД, которые пояснили журналистам, что мужчина на легковушке совершил ДТП. Он наехал на Daewoo, когда автомобили стояли в пробке. Водитель автомобиля KIA не затормозил и допустил столкновение со впереди идущим транспортным средством, пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга портале Е1. Известно, что водитель, устроивший аварию, отказался пройти медосвидетельствование. Как отметили сотрудники ГИБДД, у него были признаки опьянения. На виновника аварии был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Мужчине придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, также ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Напомним, под Екатеринбургом грузовик перевернулся в ДТП с Nissan. В ГИБДД отметили, что водитель легковушки мог быть пьян - он отказался от медицинского освидетельствования. Грузовик перевернулся в ДТП с Nissan под Екатеринбургом

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