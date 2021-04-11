Девочка провалилась под лед на Городском пруду в Екатеринбурге

Спасательная операция развернулась 11 апреля на Городском пруду в Екатеринбурге — девочка провалилась под лед, когда кормила уток. Спасать ее ринулись очевидцы.

Ребенка из воды вытащил один из двоих мужчин, ставших очевидцами происшествия. Девочка пошла кормить уток и провалилась под лед, рассказала Е1 читательница Анна. По ее словам, мужчина разделся и прыгнул спасать девочку. Он оказался бывшим сотрудником полиции. Родители девочки были рядом, когда произошел инцидент. Провалившегося под лед ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу № 9. Напомним, вечером 5 апреля парень на электросамокате провалился под лед городского пруда в Екатеринбурге. Доставать его спасателям. Парень на электросамокате провалился под лед городского пруда в Екатеринбурге

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