Девочка провалилась под лед на Городском пруду в Екатеринбурге

Ребенка из воды вытащил один из двоих мужчин, ставших очевидцами происшествия.
Девочка пошла кормить уток и провалилась под лед, рассказала Е1 читательница Анна.
По ее словам, мужчина разделся и прыгнул спасать девочку. Он оказался бывшим сотрудником полиции.
Родители девочки были рядом, когда произошел инцидент. Провалившегося под лед ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу № 9.
Напомним, вечером 5 апреля парень на электросамокате провалился под лед городского пруда в Екатеринбурге. Доставать его спасателям.