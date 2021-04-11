Фонтан из-под земли затопил улицу в Екатеринбурге

На улице Красных Командиров в Екатеринбурге 11 апреля прямо из-под земли забил фонтан высотой больше 15 метров.
Вода затопила дорогу, дворовые проезды и тротуары, а местная детвора устроила купания в брызгах «коммунального фонтана». Судя по кадрам с видеозаписей, которые прислали в сообщество «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы, струя воды достаточно мощная и поднимается выше двухэтажного дома, рядом с которым прорвало трубу.
Целый час ждали аварийку, дома все по стенам течет,прокомментировала местная жительница.
Напомним, на импровизированных «гондолах» плавают дети в затопленном парке Энгельса в Екатеринбурге. Чтобы пройти по лужам, пешеходам положили деревянные щиты.