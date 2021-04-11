Фонтан из-под земли затопил улицу в Екатеринбурге

Вода затопила дорогу, дворовые проезды и тротуары, а местная детвора устроила купания в брызгах «коммунального фонтана». Судя по кадрам с видеозаписей, которые прислали в сообщество «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы, струя воды достаточно мощная и поднимается выше двухэтажного дома, рядом с которым прорвало трубу.