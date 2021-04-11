Фонтан из-под земли затопил улицу в Екатеринбурге

Фонтан из-под земли затопил улицу в Екатеринбурге
Сегодня, 16:43ПроисшествияФото: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
Вода, хлынувшая пятнадцатиметровым фонтаном из-под земли, затопила улицу Красных Командиров в Екатеринбурге. Аварию на сетях устраняют коммунальные службы.

На улице Красных Командиров в Екатеринбурге 11 апреля прямо из-под земли забил фонтан высотой больше 15 метров.

Вода затопила дорогу, дворовые проезды и тротуары, а местная детвора устроила купания в брызгах «коммунального фонтана». Судя по кадрам с видеозаписей, которые прислали в сообщество «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы, струя воды достаточно мощная и поднимается выше двухэтажного дома, рядом с которым прорвало трубу.

Видео:паблик "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте

Целый час ждали аварийку, дома все по стенам течет,прокомментировала местная жительница.

Напомним, на импровизированных «гондолах» плавают дети в затопленном парке Энгельса в Екатеринбурге. Чтобы пройти по лужам, пешеходам положили деревянные щиты.

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Екатеринбург
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