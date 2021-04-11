Грузовик перевернулся в ДТП с Nissan под Екатеринбургом

Грузовик перевернулся в ДТП с Nissan под Екатеринбургом
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»Место аварии
Столкновение автомобилей Nissan и грузовика Iveco произошло на трассе под Екатеринбургом. От удара грузовик перевернулся.

ДТП произошло на первом километре трассы ЕКАД со стороны Кольцовского тракта. При движении во встречном направлении, Nissan X-Trail вылетел на полосу встречного движения. В результате легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки Iveco, который ехал по соседней полосе, сообщает Е1.

Место аварии
Фото: ИА «Ночные новости»

Информация подтверждена в ГИБДД. Там уточняют, что водитель легковушки мог быть пьян. Он отказался от медицинского освидетельствования, не мог выйти из машины, у него болели голова и тело. Мужчина госпитализирован.

Напомним, 6 марта ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло на одной из трасс под Нижним Тагилом. Столкнулись «Лада Веста» и «Лада Калина». В результате аварии одного из пассажиров извлекали спасатели.

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