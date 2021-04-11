Грузовик перевернулся в ДТП с Nissan под Екатеринбургом

ДТП произошло на первом километре трассы ЕКАД со стороны Кольцовского тракта. При движении во встречном направлении, Nissan X-Trail вылетел на полосу встречного движения. В результате легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки Iveco, который ехал по соседней полосе, сообщает Е1.
Информация подтверждена в ГИБДД. Там уточняют, что водитель легковушки мог быть пьян. Он отказался от медицинского освидетельствования, не мог выйти из машины, у него болели голова и тело. Мужчина госпитализирован.
Напомним, 6 марта ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло на одной из трасс под Нижним Тагилом. Столкнулись «Лада Веста» и «Лада Калина». В результате аварии одного из пассажиров извлекали спасатели.