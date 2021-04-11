Мужчина покончил с собой в прямом эфире на Урале

Мужчина покончил с собой в прямом эфире на Урале
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина из Краснотурьинска покончил жизнь самоубийством в прямом эфире «Вконтакте».

Происшествие случилось 9 апреля 2021 года на улице Ленина, в здании бывшего нахождения типографии. Мужчина совершил самоубийство в прямой трансляции на телефоне в сети «Вконтакте». Перед этим он попросил прощения и попрощался со всеми, сообщает Е1.

У самоубийцы остались несовершеннолетние дети.

На видео было заметно, что перед всем случившимся, мужчина принимал алкоголь. На последних секундах перед смертью в прямом эфире он еще раз выпил. В СУ СКР по Свердловской области и региональном УМВД России комментарий инцидента не было.

Напомним, 19 февраля 2021 года 15-летний ученик гимназии № 35 покончил жизнь самоубийством в Екатеринбурге. Тело мальчика обнаружили его родители.

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