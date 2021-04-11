Мужчина покончил с собой в прямом эфире на Урале

Происшествие случилось 9 апреля 2021 года на улице Ленина, в здании бывшего нахождения типографии. Мужчина совершил самоубийство в прямой трансляции на телефоне в сети «Вконтакте». Перед этим он попросил прощения и попрощался со всеми, сообщает Е1.
У самоубийцы остались несовершеннолетние дети.
На видео было заметно, что перед всем случившимся, мужчина принимал алкоголь. На последних секундах перед смертью в прямом эфире он еще раз выпил. В СУ СКР по Свердловской области и региональном УМВД России комментарий инцидента не было.
Напомним, 19 февраля 2021 года 15-летний ученик гимназии № 35 покончил жизнь самоубийством в Екатеринбурге. Тело мальчика обнаружили его родители.