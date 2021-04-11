Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа на Урале

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа на Урале
Сегодня, 12:53ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа в Краснотурьинске, чтобы спастись от пожара.

Происшествие случилось 10 апреля 2021 года. Возгорание произошло в одной из квартир в четырехэтажном доме на улице Чкалова, 17 в Краснотурьинске, сообщает Е1.

Очевидцы слышали крики о помощи, а потом мужчина спрыгнул, он остался жив. У потерпевшего диагностирован перелом. Приехавшие на место инцидента три пожарные машины спецтранспорта и девять сотрудников МЧС, потушили возгорание на площади десять квадратных метра.

Погорели домашние вещи, входная дверь. Эвакуированы 35 человек, в том числе десять детей. Причины случившегося уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 7 апреля мужчина получил ожоги во время пожара на Тимирязева в Нижнем Тагиле. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу.

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