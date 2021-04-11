Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа на Урале

Очевидцы слышали крики о помощи, а потом мужчина спрыгнул, он остался жив. У потерпевшего диагностирован перелом. Приехавшие на место инцидента три пожарные машины спецтранспорта и девять сотрудников МЧС, потушили возгорание на площади десять квадратных метра.