Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа на Урале

Происшествие случилось 10 апреля 2021 года. Возгорание произошло в одной из квартир в четырехэтажном доме на улице Чкалова, 17 в Краснотурьинске, сообщает Е1.
Очевидцы слышали крики о помощи, а потом мужчина спрыгнул, он остался жив. У потерпевшего диагностирован перелом. Приехавшие на место инцидента три пожарные машины спецтранспорта и девять сотрудников МЧС, потушили возгорание на площади десять квадратных метра.
Погорели домашние вещи, входная дверь. Эвакуированы 35 человек, в том числе десять детей. Причины случившегося уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, 7 апреля мужчина получил ожоги во время пожара на Тимирязева в Нижнем Тагиле. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу.