Тело 28-летнего мужчины найдено в заброшенном здании на Урале

Тело 28-летнего мужчины найдено в заброшенном здании на Урале
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: pixabay.com
Тело 28-летнего умершего мужчины найдено в Краснотуринске на территории заброшенного здания.

Сообщение о найденном теле мужчины поступило 9 апреля 2021 года. В ходе проверки Следственным комитетом, личность мужчины установлена. Он 1992 года рождения, женат, имеет троих несовершеннолетних детей, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия, проводятся экспертизы, устанавливаются причины смерти. Также проводятся розыскные мероприятия, опрос знакомых и родных. Мужчина привлекался к незначительным административным наказаниям.

По итогам всех установленных данных инцидента будет принято процессуальное решение.

Напомним, труп мужчины средних лет был найден неподалеку от второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

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