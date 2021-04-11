Тело 28-летнего мужчины найдено в заброшенном здании на Урале

Сообщение о найденном теле мужчины поступило 9 апреля 2021 года. В ходе проверки Следственным комитетом, личность мужчины установлена. Он 1992 года рождения, женат, имеет троих несовершеннолетних детей, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
На данный момент выясняются обстоятельства происшествия, проводятся экспертизы, устанавливаются причины смерти. Также проводятся розыскные мероприятия, опрос знакомых и родных. Мужчина привлекался к незначительным административным наказаниям.
По итогам всех установленных данных инцидента будет принято процессуальное решение.
Напомним, труп мужчины средних лет был найден неподалеку от второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.