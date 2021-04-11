За кражу коллекционных монет жителям Нижнего Тагила грозит до 6 лет тюрьмы

Сегодня, 18:25ПроисшествияФото: pixabay.com
В суд направлено уголовное дело в отношении двух уроженцев Нижнего Тагила — мужчин 30 и 36 лет, которые украли коллекционные монеты из магазина в Рыбинске Ярославской области. Инцидент произошел еще в 2017 году.
По версии следствия, несколько дней злоумышленники присматривались к магазину, прежде чем его обворовать. Они приехали в город на машине, сняли квартиру и заранее купили все необходимые инструменты.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, в ночь на 12 ноября злоумышленники взломали решетки и разбили стекло магазина. Один из мужчин остался на улице следить за обстановкой, а второй проник в магазин, откуда украл царские золотые монеты разного достоинства. В общей сложности ущерб составил полмиллиона рублей.
В данный момент Рыбинская городская прокуратура уголовное дело направила в суд, тагильчанам грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, до 4 лет лишения свободы грозит женщине, которая похитила 50 тысяч рублей у 92-летнего жителя Нижнего Тагила. Она пришла в квартиру пенсионера, чтобы продать ему сварочный аппарат.