За кражу коллекционных монет жителям Нижнего Тагила грозит до 6 лет тюрьмы

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, в ночь на 12 ноября злоумышленники взломали решетки и разбили стекло магазина. Один из мужчин остался на улице следить за обстановкой, а второй проник в магазин, откуда украл царские золотые монеты разного достоинства. В общей сложности ущерб составил полмиллиона рублей.