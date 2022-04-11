Число погибших при взрыве газа в Ступино увеличилось до двух человек

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир в Ступино. В результате погибло четыре человека, еще пять получили ранения.

Из-за взрыва газа в квартире в Ступино скончалось два человека, а еще пять получили травмы, пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на данные МЧС по региону. По сообщениям МЧС, ЧП произошло 11 апреля в 5.54 на 4-м этаже в доме №4 на Центральном переулке. В ходе аварии на 4 и 5 этаже рухнули панели. Помимо этого, на 5-м этаже упали перегородки двух квартир, на 3-мэтаже перекосились стены, разбились окна, разрушилась перегородка. На 2-м этаже разрушились только окна. В ликвидации аварии было задействовано 59 спасателей и 20 единиц техники. По факту ЧП проводится проверка.

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