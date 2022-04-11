Неизвестные прыгали по крышам автомобилей и исполняли трюки в Березовском

Неизвестные прыгали по крышам автомобилей и исполняли трюки в Березовском
Неизвестные прыгали по крышам автомобилей и исполняли трюки в Березовском
Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: 1МI
Двое неизвестных молодых людей в состоянии опьянения устроила забег по крышам припаркованных во дворах Березовского автомобилей.

Инцидент произошел в выходные во дворах на Гагарина, 1 и Косых, 5 в Березовском. По словам очевидцев, молодые люди прыгали по крышам машин и пытались исполнить акробатические трюки, сообщает паблик «Екатское чтиво. Новости Екатеринбурга» во ВКонтакте.

Местные жители считают, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

На записи видно, как один из молодых людей прыгает с крыши на крышу припаркованный машин, скатывается на капот одной из них, затем пытается вновь забраться на крышу иномарки. В этот момент второй участник происшествия ходит рядом и пытается заснять на мобильный телефон трюки своего товарища. Владельцев машин разбудил звук сработавшей сигнализации.

Фото:скриншот видео

Очевидцы вызвали правоохранителей на место происшествия. Один из дебоширов успел сбежать, личность второго устанавливали полицейские.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Березовскиймашина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы