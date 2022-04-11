Неизвестные прыгали по крышам автомобилей и исполняли трюки в Березовском

Инцидент произошел в выходные во дворах на Гагарина, 1 и Косых, 5 в Березовском. По словам очевидцев, молодые люди прыгали по крышам машин и пытались исполнить акробатические трюки, сообщает паблик «Екатское чтиво. Новости Екатеринбурга» во ВКонтакте.
Местные жители считают, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
На записи видно, как один из молодых людей прыгает с крыши на крышу припаркованный машин, скатывается на капот одной из них, затем пытается вновь забраться на крышу иномарки. В этот момент второй участник происшествия ходит рядом и пытается заснять на мобильный телефон трюки своего товарища. Владельцев машин разбудил звук сработавшей сигнализации.
Очевидцы вызвали правоохранителей на место происшествия. Один из дебоширов успел сбежать, личность второго устанавливали полицейские.