Первой укушенной клещом в 2022 году свердловчанкой стала садовод из Аяти

Первый укус клеща в этом году зафиксирован 10 апреля в поселке Аять Свердловской области. Жертвой членистоногого стала жительница Екатеринбурга, которая приехала на свой садовый участок неподалеку от поселка. По данным Управления Роспотребнадзора региона, свердловчанке была оказана вся необходимая помощь.
В ведомстве напоминают о мерах профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передаваемых человеку при укусе клеща. Лучшим методом является вакцинация. Современные прививки можно делать в любое время года, а возобновить курс вакцинации, прерванный по разным причинам, можно после обращения к лечащему врачу. Медик выдаст направление для прохождения необходимых исследований, после чего будет составлена новая схема вакцинации.
Напомним, в прошлом году первый укус клеща в Свердловской области был зафиксирован 29 марта. А уже спустя неделю количество случаев обращения свердловчан с укусами клеща составило 424 эпизода.