Первой укушенной клещом в 2022 году свердловчанкой стала садовод из Аяти

В ведомстве напоминают о мерах профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передаваемых человеку при укусе клеща. Лучшим методом является вакцинация. Современные прививки можно делать в любое время года, а возобновить курс вакцинации, прерванный по разным причинам, можно после обращения к лечащему врачу. Медик выдаст направление для прохождения необходимых исследований, после чего будет составлена новая схема вакцинации.