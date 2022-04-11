Первой укушенной клещом в 2022 году свердловчанкой стала садовод из Аяти

Первой укушенной клещом в 2022 году свердловчанкой стала садовод из Аяти
Первой укушенной клещом в 2022 году свердловчанкой стала садовод из Аяти
Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: pixabay

Первый в 2022 году укус клеща зафиксирован у садовода Свердловской области

Жительница Екатеринбурга стала первой укушенной в 2022 году Свердловчанкой. Женщина «поймала» членистоногое на садовом участке в поселке Аять.

Первый укус клеща в этом году зафиксирован 10 апреля в поселке Аять Свердловской области. Жертвой членистоногого стала жительница Екатеринбурга, которая приехала на свой садовый участок неподалеку от поселка. По данным Управления Роспотребнадзора региона, свердловчанке была оказана вся необходимая помощь.

В ведомстве напоминают о мерах профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передаваемых человеку при укусе клеща. Лучшим методом является вакцинация. Современные прививки можно делать в любое время года, а возобновить курс вакцинации, прерванный по разным причинам, можно после обращения к лечащему врачу. Медик выдаст направление для прохождения необходимых исследований, после чего будет составлена новая схема вакцинации.

Напомним, в прошлом году первый укус клеща в Свердловской области был зафиксирован 29 марта. А уже спустя неделю количество случаев обращения свердловчан с укусами клеща составило 424 эпизода.

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