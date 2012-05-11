Организатор смертельного аттракциона получил 15 месяцев исправительных работ

Напомним, трагедия произошла в июле прошлого года, во время корпоративна одной из нижнетагильских фирм на берегу реки Чусовая. Главным развлечением был аттракцион “Паучок”: отдыхающие скатывались с 65-метровой горы на ролике по наклонному тросу. Инструктор Сергей Соколов регулировал натяжение страховочной веревки, чтобы спуск был плавным. Когда очередь дошла до 26-летней девушки, трос оборвался – она на скорости врезалась в дерево и погибла.