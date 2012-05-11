Организатор смертельного аттракциона получил 15 месяцев исправительных работ
11 мая 2012, 09:01ПроисшествияЕвгения
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Тагильчанина Сергея Соколова признали виновным в смерти 26-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд приговорил 44-летнего Сергея Соколова к 1 году 3 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от зарплаты. Кроме того, Соколову запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с организацией аттракционов и использованием альпинистского снаряжения.
Напомним, трагедия произошла в июле прошлого года, во время корпоративна одной из нижнетагильских фирм на берегу реки Чусовая. Главным развлечением был аттракцион “Паучок”: отдыхающие скатывались с 65-метровой горы на ролике по наклонному тросу. Инструктор Сергей Соколов регулировал натяжение страховочной веревки, чтобы спуск был плавным. Когда очередь дошла до 26-летней девушки, трос оборвался – она на скорости врезалась в дерево и погибла.
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