Покусавший охранника заключенный, отбывающий срок в Нижнем Тагиле, вновь осужден

Он обвиняется в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности - ч.2 ст. 321 УК РФ.

Как сообщили следователи, 33-летний уроженец Ивановской области, отбывающий в настоящее время наказание в исправительной колонии №13 города Нижний Тагил, укусил сотрудника колонии за палец чем навлек на себя уголовный срок. По версии следствия, вечером 10 января обвиняемый нарушил правила внутреннего распорядка и отказался подчиниться требованиям сотрудника колонии - младшего инспектора 2 категории группы. В связи с этим сотрудник колонии надел на него наручники. Оказывая сопротивление сотруднику колонии, обвиняемый укусил его за пальцы правой руки, оставив на руке сильную рану.