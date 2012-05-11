Семейный бизнес: в Нижнем Тагиле задержали мужа и жену, торговавших героином (ВИДЕО)

Полицейские пригласили поучаствовать в операции фонд «Город без наркотиков», ведь его сотрудникичасто оказывают правоохранителям помощь в виде транспорта и денежных средств для контрольной закупки. Часто фондовцы, если это бывает необходимо, предоставляют понятых для освидетельствования изъятия наркотиков и меченых купюр, а также выступают в качестве понятых сами.