Семейный бизнес: в Нижнем Тагиле задержали мужа и жену, торговавших героином (ВИДЕО)
11 мая 2012, 11:20Происшествия
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Сотрудники отдела полиции №20 на Гальянке задержали семейную пару наркоторговцев. Оба из них уже сидели в тюрьме по статьям, связанным с наркотиками.
Полицейские пригласили поучаствовать в операции фонд «Город без наркотиков», ведь его сотрудникичасто оказывают правоохранителям помощь в виде транспорта и денежных средств для контрольной закупки. Часто фондовцы, если это бывает необходимо, предоставляют понятых для освидетельствования изъятия наркотиков и меченых купюр, а также выступают в качестве понятых сами.
Супруги Денис и Татьяна Мочихины жили и торговали наркотиками по адресу ул. Тагилстроевская, 1, в квартире 396. Там же, в подъезде дома, сотрудники полиции их задержали. Полицейские изъяли у пары в общей сложности 6 свертков героина. Сейчас против супругов возбуждено уголовное дело.
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