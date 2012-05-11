Три легковушки столкнулись в Нижнем Тагиле. Травмы получила только женщина-водитель

Дело было так: сначала в Волгу, ГАЗ-3110, за рулем которой был парень 1987 года рождения, влетел Ниссан, водителем которого был мужчина 1952 года рождения. Далее из-за первого столкновения водитель Волги врезался в Фольксваген. За рулем иномарки находилась женщина 1973 года рождения.