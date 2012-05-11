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Три легковушки столкнулись в Нижнем Тагиле. Травмы получила только женщина-водитель
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три легковушки столкнулись в Нижнем Тагиле. Травмы получила только женщина-водитель

11 мая 2012, 14:14Происшествия
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