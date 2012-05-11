Три легковушки столкнулись в Нижнем Тагиле. Травмы получила только женщина-водитель
11 мая 2012, 14:14Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
10 мая вечером около 19:40 на улице Победы произошла авария с участием трех автомобилей.
Дело было так: сначала в Волгу, ГАЗ-3110, за рулем которой был парень 1987 года рождения, влетел Ниссан, водителем которого был мужчина 1952 года рождения. Далее из-за первого столкновения водитель Волги врезался в Фольксваген. За рулем иномарки находилась женщина 1973 года рождения.
Именно она одна из всех участников аварии получила травмы, заявляют в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД. В Центральной городской больнице №4 автоледи оказали медицинскую помощь и поставили диагноз - тупая травма левого уха, ушиб лица. После проведенных медиками манипуляций женщина отправилась домой.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей