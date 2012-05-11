В Нижнем Тагиле четвертый день на дереве сидит кот. Все службы города отказываются спасать животное

Как животное попало на дерево и чье оно, Ирина Алуева не знает, но зато уже поняла, что снять животное самим жильцам нереально. Именно ее муж сегодня пытался достать котишку, но тот от испуга забрался еще выше на дерево.

Кот сидел на уровне 3-его или 4-ого этажа, но от сегодняшней попытки снять его залез уже значительно выше, на уровень пятого этажа. Животное очень напугано и изголодалось за 4 дня. Все службы города, которые могут оказать помощь: мчс, служба спасения, пожарные, департамент по охране животного мира, отнекиваются и посылают друг к другу. Как решать проблему, жители уже не знают рассказала очевидец Ирина Алуева.

Ирина рассказывает, что кот белый и довольно чистый. Скорее всего, животное не бездомное, но где его хозяева, никто не знает. Жильцы очень надеются на поддержку неравнодушных людей. Если кто-то знает, как спасти кота, или может предложить свою помощь, просьба звонить по телефону 8-912-63-67-746 Ирине или писать в комментарии к этой новости свои контакты.

Забота о животных - это наш долг. А для кого-то - и работа. Фермеры и владельцы собственных хозяйств должны продумать все, начиная от того, удобны ли хлевы для скота, и заканчивая тем, где купить комбикорм для индюков. Эти мелочи напрямую сказываются на здоровье птицы и животных.