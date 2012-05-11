В Нижнем Тагиле вновь кладут асфальт в дождь (ФОТО)

И вот, около 9 часов вечера Никите Чапурину начали поступать звонки о том, что дорожные службы работу не прекратили и закатывают асфальт. Напомним, что этот проспект на ГГМ делают на часть губернаторских 100 миллионов рублей. Завтра активисты движения планируют связаться с подрядчиком, а далее передать фотоматериалы в службу заказчика, а если понадобится, то и в прокуратуру.