В Нижнем Тагиле вновь кладут асфальт в дождь (ФОТО)
11 мая 2012, 22:52ПроисшествияАлександра Логинова
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Вечером 11 мая движению «Тагил без ям» поступили десятки звонков о том, что пр. Октябрьский ремонтируют в дождь.
Эта пятница выдалась весьма дождливой - днем было солнце, а уже после 5 вечера небо затянуло тучами и пошел сильный дождь.
И вот, около 9 часов вечера Никите Чапурину начали поступать звонки о том, что дорожные службы работу не прекратили и закатывают асфальт. Напомним, что этот проспект на ГГМ делают на часть губернаторских 100 миллионов рублей. Завтра активисты движения планируют связаться с подрядчиком, а далее передать фотоматериалы в службу заказчика, а если понадобится, то и в прокуратуру.
Фото Натальи Макаровой.
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