Всю ночь полицейские искали двух мальчишек на Северном

Родители пытались найти детей своими силами, но поиски результатов не принесли. Около полуночи они обратились в полицию. По тревоге был поднят личный состав ОП №17. Всю ночь полицейские искали детей. Оказывается, мальчишки дождались утра в брошенной машине.

Около 11 часов дня сего их нашли и передали родителям. Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, дети из полных и благополучных семей и ранее не попадали в поле зрения полицейских.