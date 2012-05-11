Всю ночь полицейские искали двух мальчишек на Северном
11 мая 2012, 16:31ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Вечером дети 9 и 11 лет вышли погулять у дома и за игрой не заметили, как стемнело. Побоявшись идти домой, они спрятались в брошенной машине.
Родители пытались найти детей своими силами, но поиски результатов не принесли. Около полуночи они обратились в полицию. По тревоге был поднят личный состав ОП №17. Всю ночь полицейские искали детей. Оказывается, мальчишки дождались утра в брошенной машине.
Около 11 часов дня сего их нашли и передали родителям. Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, дети из полных и благополучных семей и ранее не попадали в поле зрения полицейских.
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