ФСБ Свердловской области задержала первокурсницу одного из ВУЗов Екатеринбурга, торговавшую наркотиками через интернет (ФОТО)
11 мая 2016, 15:20ПроисшествияПавел Щербина
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Студентка 1997 г.р. занималась распространением наркотиков через интернет в Сверловской области, Челябинской области и в столице.
Сотрудники спецслужб обнаружили в квартире, где проживала девушка, 0,4 кг вещества, по заключению специалиста, являющегося синтетическим героином.
Покупатели рассчитывались за наркотики с помощью криптовалюты, сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.
По факту преступления, совершённого девушкой, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1. УК РФ. Спецслужбы продолжают расследование и розыск лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности девушки.
ФОТО: УФСБ Свердловской области
© Эрик Х., TagilCity.ru
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