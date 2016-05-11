ФСБ Свердловской области задержала первокурсницу одного из ВУЗов Екатеринбурга, торговавшую наркотиками через интернет (ФОТО)

Сотрудники спецслужб обнаружили в квартире, где проживала девушка, 0,4 кг вещества, по заключению специалиста, являющегося синтетическим героином.

Покупатели рассчитывались за наркотики с помощью криптовалюты, сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

По факту преступления, совершённого девушкой, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1. УК РФ. Спецслужбы продолжают расследование и розыск лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности девушки.