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ФСБ Свердловской области задержала первокурсницу одного из ВУЗов Екатеринбурга, торговавшую наркотиками через интернет (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ФСБ Свердловской области задержала первокурсницу одного из ВУЗов Екатеринбурга, торговавшую наркотиками через интернет (ФОТО)

11 мая 2016, 15:20ПроисшествияПавел Щербина
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