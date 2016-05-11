В Свердловской области во время сплава по реке Серга утонул турист

Основанием для такого предположения является то, что в месте обнаружения тела, недалеко от достопримечательности — Карстового моста, река мелкая и довольно спокойная. Среди личных вещей мужчины сотрудники полиции обнаружили лекарства от астмы и сердечных заболеваний. По всей видимости, туристу стало плохо, и он упал в воду. Неподалеку обнаружили одноместную резиновую лодку. На теле отсутствуют следы насильственной смерти. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Так как в вещах мужчины не было входного билета в парк, следователи предполагают, что он сплавлялся с кем-то по групповому тарифу. Сейчас полицейские пытаются разыскать его возможных товарищей.

За несколько дней до этого в Нижнем Тагиле в реке Выя нашли тело молодого мужчины. В апреле он не вернулся домой, и родные обратились в полицию. 6 мая его тело обнаружил в реке сторож гаражного кооператива.