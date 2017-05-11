29-летний полицейский Красноуфимского МВД покончил с собой
11 мая 2017, 17:57Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В поселке Ачит Свердловской области покончил жизнь самоубийством глава многодетной семьи. У 29-летнего старшины МВД остались жена и трое детей.
В 09:30 10 мая при входе в подъезд было обнаружено тело мужчины. Установлена личность погибшего. Им оказался сотрудник ИВС ОП № 26 МО МВД «Красноуфимский» 29-летний старшина Алексей Могильников. Тело отправлено на экспертизу.
Как сообщает URA.RU, признаков криминальной смерти не имеется. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. Возможно, причиной для принятия такого решения стал семейный конфликт.
© TagilCity.ru
Свердловская областьпроисшествиесмертьпроверкадетиполицияКрасноуфимский районмногодетная семьясемьяМВДсамоубийствосотрудниксамоубийца
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей