29-летний полицейский Красноуфимского МВД покончил с собой

В 09:30 10 мая при входе в подъезд было обнаружено тело мужчины. Установлена личность погибшего. Им оказался сотрудник ИВС ОП № 26 МО МВД «Красноуфимский» 29-летний старшина Алексей Могильников. Тело отправлено на экспертизу.