Бдительный гражданин помог полицейским Нижнего Тагила задержать подозреваемых в кражах из дачных домов

Правоохранители провели проверку и подтвердили факт кражи. Начался поиск преступников. Оказалось, что это не единственная кража на данной улице. Пострадавшие написали заявления в полицию, сообщается на сайте МВД Свердловской области.

В ходе ОРМ был установлен автомобиль похитителя – «ВАЗ-2112», его владелец был задержан и дал признательные показания. Его сообщник пытался скрыться, но был пойман. Оба мужчины проживали в Артемовском.

Установлено, что задержанные приехали в село Южаково, где выбрали дом, в котором по видимым признакам никто не проживает, разбили оконное стекло и проникли внутрь. Там они похитили бытовую технику на сумму 10 тыс. руб.

Аналогичным образом они обокрали еще один дом, причинив собственнику ущерб в размере 15 тыс. руб.

Оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности, сейчас они ожидают суда. Им грозит до 6 лет лишения свободы.