Четверо погибших на Аятском озере мужчин были пенсионерами УИС

Напомним, четверо охотников намеревались пересечь озеро на моторной лодке, однако из-за сильного ветра транспорт перевернулся. В этом момент в судне находилось четверо мужчин. Тела троих были найдены водолазами, тело четвертого мужчины до сих пор найти не удалось. По всей вероятности, невьянцы погибли в результате переохлаждения.