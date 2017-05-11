Четверо погибших на Аятском озере мужчин были пенсионерами УИС
11 мая 2017, 08:00Происшествия
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В Невьянске 10 мая прошли похороны троих мужчин, которые утонули 6 мая на озере Аятское.
Напомним, четверо охотников намеревались пересечь озеро на моторной лодке, однако из-за сильного ветра транспорт перевернулся. В этом момент в судне находилось четверо мужчин. Тела троих были найдены водолазами, тело четвертого мужчины до сих пор найти не удалось. По всей вероятности, невьянцы погибли в результате переохлаждения.
Одним из погибших был Олег Сковородников, который после 20 лет работы в ГУФСИН находился на пенсии. Другие утонувшие - также пенсионеры УИС, сообщает Znak.com, ссылаясь на пресс-службу ГУФСИН по региону.
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