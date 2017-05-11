Мужчина пытался изнасиловать девушку в лифте на Уралмаше в Екатеринбурге
11 мая 2017, 09:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на Уралмаше мужчина выследил девушку и пытался изнасиловать ее в лифте.
Сюжеты: Екатеринбург
26-летнюю потерпевшую мужчина заметил на кассе в магазине и пошел за ней до самого дома. Она обратила внимание, что он очень тепло одет, но плохого ничего не заподозрила. В подъезде он зашел с ней в лифт и начал раздеваться.
Девушке удалось вырваться и забежать к себе домой, где ее ждал муж. Супруг тут же кинулся в погоню за злоумышленником и поймал его во дворе. Оказалось, что тот проживает в доме напротив.
Злоумышленник не смог объяснить, зачем напал на девушку. Она написала заявление в полицию, сообщает Е1.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей